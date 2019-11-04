بالفيديو.. فنان سبعيني يشارك في “مسك الفنون”.. ويوضح تأثير الفن على حياته

شارك فنان سعودي يبلغ من العمر 71 عاماً في معرض “مسك الفنون”، الذي أقيم على مدار خمسة أيام ضمن فعاليات موسم الرياض.
وقال الفنان علي ناجع في فيديو نشره حساب “نايفكو” بموقع “تويتر”، إن المعرض يهدف إلى محاولة إعادة تأسيس المفهوم الجمالي للإنسان السعودي، مشيراً إلى أن الفن يفتح أفقاً جديدة كون من يتذوق الفن يتعامل مع الطبيعة بحب وروحانية.
وأضاف ناجع أنه بدأ فن الرسم منذ 56 عاماً وهو ما جعله يعيش حياة جديدة، متابعاً: “من يتعامل مع الفن يمكن العمر يصير عنده عمرين، فهناك أناس أموات رغم أنهم أحياء”. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه يرفض شرح الفنان للوحته لأنه حينما يشرحها تقف عند تفسيره، ولكن حينما يتركها مفتوحاً يستمر في سيرورته وينمو في كل زمان ومكان.
عمره 71 عام
ويعيش الآن أجمل أيام حياته الفنية
في تغطية #مسك_الفنون_٢٠١٩
تعلمت من هذا الفنان
أبعاد في الفن والفلسفة والحياة
شكرا @miskartinst على صناعة البهجة
وصدقت ياعم علي
أحيانًا .. يموت الإنسان قبل أن يموت
ملخص تغطية سناب👇 pic.twitter.com/qUtJCMmmGd
— نايف Naifco (@naifco) November 3, 2019