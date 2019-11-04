إيقاف حارس الأمن المعتدي على مدير بمستشفى حكومي في جدة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بجدة عن إيقاف حارس الأمن الذي اعتدى بالضـرب المبرح على مدير مناوب بأحد المستشفیات الحكومیة عن العمل.
وقال المتحدث الرسمي لصحة جدة عبدالله الغامدي، إنه جرى إيقاف حارس الأمن عن العمل لحين البت بالقضية من الجهات المختصة.
وأضاف الغامدي وفقاً لـ”سبق”، أن تصرف حارس الأمن غير مقبول ويعد تجاوزاً مخالفاً للأنظمة والقوانين، مشيراً إلى أن الواقعة فردية ولا تعبر عن سلوك منسوبي الصحة.
وكانت الجهات المعنية قد فتحت تحقيقاً في واقعة اعتداء حارس الأمن على المدير المناوب؛ لاتخاذ إجراء حيالها.