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اخبار رياضية > بالفيديو.. عمر السومة: كنت على وشك الانضمام للنصر ولكن تدخل شخصية أهلاوية منعني
04/11/2019   8:22 ص

بالفيديو.. عمر السومة: كنت على وشك الانضمام للنصر ولكن تدخل شخصية أهلاوية منعني

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كشف محترف النادي الأهلي عمر السومة عن تفاصيل توصله إلى اتفاق مع نادي النصر للانتقال إليه خلال موسم الانتقالات الصيفية السابق.

وقال السومة: “اتفقت مع إدارة النصر على الانتقال إليهم واجتمعت مع رئيس مجلس الإدارة سعود السويلم، والعرض المقدم كان أعلى مما أحصل عليه”.

وأضاف في مقابلة مع برنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”: “تدخل شخصية قريبة لي جعلني أجدد مع الأهلي واعتذرت للنصر ورفضت زيادة في عقدي مع الأهلي لأنني لم أكن أبحث عنها”.

ولفت إلى أن مدرب الأهلي السابق برانكو إيفانكوفيتش أخطأ بمباراة الهلال في دوري أبطال آسيا ونتج عن ذلك الخسارة برباعية على ملعب الجوهرة المشعة، متابعاً: “لست مرتاحا تماماً في الأھلي بسبب عدم حصولنا على البطولات لمدة 3 أعوام”. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن جمیع لاعبي الأھلي طالبوا بإبعاد برانكو لأن طريقته لا تناسب الأھلي، مبيناً أن الأمر الغريب والسلبي في الأهلي هو أن كل ما يحدث في الفريق يصل إلى تويتر سريعاً”.

بالفيديو.. عمر السومة: كنت على وشك الانضمام للنصر ولكن تدخل شخصية أهلاوية منعني

اخبار رياضية
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