بالفيديو.. عمر السومة: كنت على وشك الانضمام للنصر ولكن تدخل شخصية أهلاوية منعني

كشف محترف النادي الأهلي عمر السومة عن تفاصيل توصله إلى اتفاق مع نادي النصر للانتقال إليه خلال موسم الانتقالات الصيفية السابق.
وقال السومة: “اتفقت مع إدارة النصر على الانتقال إليهم واجتمعت مع رئيس مجلس الإدارة سعود السويلم، والعرض المقدم كان أعلى مما أحصل عليه”.
وأضاف في مقابلة مع برنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”: “تدخل شخصية قريبة لي جعلني أجدد مع الأهلي واعتذرت للنصر ورفضت زيادة في عقدي مع الأهلي لأنني لم أكن أبحث عنها”.
ولفت إلى أن مدرب الأهلي السابق برانكو إيفانكوفيتش أخطأ بمباراة الهلال في دوري أبطال آسيا ونتج عن ذلك الخسارة برباعية على ملعب الجوهرة المشعة، متابعاً: “لست مرتاحا تماماً في الأھلي بسبب عدم حصولنا على البطولات لمدة 3 أعوام”. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن جمیع لاعبي الأھلي طالبوا بإبعاد برانكو لأن طريقته لا تناسب الأھلي، مبيناً أن الأمر الغريب والسلبي في الأهلي هو أن كل ما يحدث في الفريق يصل إلى تويتر سريعاً”.
عمر السومة – لاعب #الأهلي: المعسكر الذي أقمناه قبل بداية الموسم هو الأقوى في مسيرتي.. برانكو يملك سيرة ذاتية قوية ولا أعلم سبب إخفاقه معنا.. معلومة كانت تخفى على الكثير جميع لاعبي الأهلي طالبوا بإبعاد برانكو. pic.twitter.com/o9QiKWwQ7p
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 3, 2019
عمر السومة – لاعب #الأهلي: اتفقت مع #النصر للانتقال إليهم واجتمعت مع سعود السويلم رئيس النصر والعرض المقدم كان أعلى مما أحصل عليه.. تدخل شخصية قريبة لي جعلتني أجدد مع #الأهلي واعتذرت للنصر ورفضت الزيادة الأهلاوية لأنني لم أكن أبحث عنها. pic.twitter.com/KeQ0yKVi2N
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 3, 2019
عمر السومة – لاعب #الأهلي: العقد المقدم من #النصر كان أعلى من عقدي مع الأهلي وبمميزات أكثر ولكنني اعتذرت من رئيس النصر حينها سعود السويلم، وبعد اتفاقي مع رئيس الأهلي الأسبق ماجد النفيعي رفضت زيادة قيمة العقد. pic.twitter.com/hfs1T3Vsbl
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 3, 2019