كشفت المديرية العامة للجوازات أن عدد الخدمات التي أُنجزت من خلال بوابة “مقيم” الإلكترونية منذ انطلاقها حتى الآن بلغ 64 مليونا و260 ألف عملية.
وأوضحت “الجوازات” أن العمليات التي أنجزت عبر المنصة كانت عبارة عن، إصدار أو تجديد هوية مقيم، إصدار أو إلغاء تأشيرة خروج وعودة، إصدار التأشيرة المتعددة، تعديل المهنة.
كما شملت العمليات إصدار أو إلغاء تأشيرة خروج نهائي، تمديد تأشيرة الزيارة، نقل الخدمات، تحديث المعلومات، طباعة وتوصيل هوية مقيم.
وتتيح خدمة “مقيم” للمنشآت الاطلاع على بيانات موظفيها المقيمين وإتمام معاملات الجوازات الخاصة بهم إلكترونياً وبشكل فوري في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى مراجعة الجوازات.
وفق “أخبار 24”.