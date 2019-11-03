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اخبار رياضية > بالصور.. #شباب_الشعلة يختتم تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة “الكوكب” غدًا الأثنين
03/11/2019   10:34 م

بالصور.. #شباب_الشعلة يختتم تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة “الكوكب” غدًا الأثنين

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اختتم فريق شباب #الشعلة تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة ” الكوكب ” غدًا الأثنين وذلك ضمن الجولة الثانية من دوري مكتب الهيئة العامة للرياضة بالخرج لدرجة الشباب.

بالصور.. #شباب_الشعلة يختتم تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة “الكوكب” غدًا الأثنين

اخبار رياضية
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