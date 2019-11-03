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أخبار محلية > بالفيديو.. “موسم الرياض” يدعو الجميع للتسجيل للمشاركة في العرض الختامي “ليلى، أرض الخيال”
03/11/2019   10:25 م

بالفيديو.. “موسم الرياض” يدعو الجميع للتسجيل للمشاركة في العرض الختامي “ليلى، أرض الخيال”

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دعت الهيئة العامة للترفيه عبر حساب “موسم الرياض” بتويتر، اليوم الأحد، الجميع للتسجيل بغرض المشاركة في أداء العرض الختامي لموسم الرياض “ليلى، أرض الخيال”.

وأتاح “موسم الرياض” تسجيل البيانات لكل من يرغب في الاشتراك كمؤد في العرض الختامي المقام في ديسمبر المقبل، وذلك عبر الرابط .

وعلّق: “هذي فرصتك للانضمام معنا لتكون جزءاً من العرض الختامي أمام الآلاف من المشاهدين لنحكي معاً ماضي، حاضر، ومستقبل المملكة العربية السعودية”، حيث سيختتم الموسم يوم 15 ديسمبر 2019.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “موسم الرياض” يدعو الجميع للتسجيل للمشاركة في العرض الختامي “ليلى، أرض الخيال”

أخبار محلية
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