الجهات الأمنية تحقّق في اعتداء حارس أمن على مدير بمستشفى حكومي بجدة

أوضحت مصادر أن الجهات الأمنية بجدة فتحت تحقيقاً بشأن اعتداء حارس أمن بأحد المستشفيات الحكومية بالضرب المبرح على مدير مناوب كان في جولة تفقدية.
وتسبّب اعتداء الحارس على المدير المناوب، وفقاً لـ “سبق”، في إدخال الأخير إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتفاجأ المدير المناوب بشخص داخل منطقة محظور الدخول بها، ما دفعه للاستفسار من الحارس، الذي كان يدخّن بالمخالفة، ولم يعِره أي اهتمام.
وبيّن أن الحارس لم يظهر أي تعاون أو قبول لتوضيحه أن ذلك مخالف للقواعد، بل توجّه إلى مكتب المدير المناوب وانهال عليه بالضرب المبرح.