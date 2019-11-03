شارك 25 غواصاً و30 متطوعاً في حملة أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية لتنظيف قاع وشاطئ “نصف القمر” من الشوائب العضوية وغير العضوية، وذلك بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول وحرس الحدود.
وأوضحت الأمانة أن حملة التنظيف بشاطئ نصف القمر استمرت 7 ساعات جرى خلالها جمع كميات من النفايات المضرة بالبيئة، والتي تُركت من قبل مرتادي الشواطئ.
وأضافت أن أغلب النفايات التي جرى جمعها كانت عبارة عن زجاج وبلاستيك وأخشاب وغيرها من نفايات جرى جمعها من قاع البحر والشاطئ، والتي بلغ وزنها نصف طن.
يُذكر أن الحملة تهدف لنشر التوعية، وخاصة البيئية، بين أفراد المجتمع، والتذكير بوجوب المحافظة على الثروات البيئية من الشوائب، ورفع مستوى الوعي التطوعي لدى المواطنين والمقيمين.
وفق “أخبار 24”.