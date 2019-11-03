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اخبار رياضية > شاهد.. نجوم المصارعة WWE يزورون مستشفى الملك عبدالله للأطفال بالرياض
03/11/2019   10:21 م

شاهد.. نجوم المصارعة WWE يزورون مستشفى الملك عبدالله للأطفال بالرياض

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زار عدد من نجوم ونجمات المصارعة العالمية الترفيهية WWE مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض، وسط ترحيب كبير من الحضور المتواجدين في المستشفى وقت الزيارة.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب “موسم الرياض” لقطات من زيارة أبطال WWE للمستشفى، حيث التقطوا الصور التذكارية ووثّقوا لحظات جميلة مع الأطفال المنوّمين بالمستشفى.

وتفاعل الأطفال وعدد من كوادر المستشفى مع أبطال وبطلات WWE، حيث قاموا بتقديم الهدايا ورسم البسمة والفرح على وجوه الأطفال، الذين أبدوا سعادتهم لرؤية أولئك الأبطال والتفاعل معهم. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. نجوم المصارعة WWE يزورون مستشفى الملك عبدالله للأطفال بالرياض

اخبار رياضية
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