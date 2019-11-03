شاهد.. نجوم المصارعة WWE يزورون مستشفى الملك عبدالله للأطفال بالرياض

زار عدد من نجوم ونجمات المصارعة العالمية الترفيهية WWE مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض، وسط ترحيب كبير من الحضور المتواجدين في المستشفى وقت الزيارة.
وأظهر مقطع فيديو نشره حساب “موسم الرياض” لقطات من زيارة أبطال WWE للمستشفى، حيث التقطوا الصور التذكارية ووثّقوا لحظات جميلة مع الأطفال المنوّمين بالمستشفى.
وتفاعل الأطفال وعدد من كوادر المستشفى مع أبطال وبطلات WWE، حيث قاموا بتقديم الهدايا ورسم البسمة والفرح على وجوه الأطفال، الذين أبدوا سعادتهم لرؤية أولئك الأبطال والتفاعل معهم. وفق “أخبار 24”.
أساطير WWE زاروا أبطالنا في مستشفى الملك عبدالله للأطفال 🧡
وقدموا الفرح والهدايا لأطفالنا، ووثقوا اللحظات الجميلة 😍#موسم_الرياض pic.twitter.com/XDfGgJrOD3
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 3, 2019