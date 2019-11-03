متدربو الكليات التقنية يرفعون العلم السعودي عاليا و يحصدون الذهب في معرض IENA الدولي للإبتكارات بألمانيا ( نورمبورغ )

حصد عدد من متدربي الكليات التقنية جوائز معرض IENA الدولي للإبتكارات بألمانيا ( نورمبورغ ) ورفعوا العلم السعودي الخفاق عاليا وسط حضور عالمي للمبتكرين والمبدعين .
وأوضح المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع مدير عام أنشطة المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رئيس الوفد المشارك أنه حصل وفد المؤسسة على ستة ميداليات عدد 2 ذهبية و2 فضية و2 برونزية مبينا أنه شارك في المعرض اكثر من 800 مبتكر من 30 دولة من مختلف أنحاء العالم.
مؤكدا أن الميداليات التي حصل عليها الوفد السعودي كانت الأفضل مقارنة بنتائج الدول العربية المشاركة في المعرض .
مشيرا إلى إنه جاءت نتائج المشاركة كما يلي:
حصل المتدرب عبدالعزيز عبدالرحمن خوجه من كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة على الميدالية الذهبية لابتكاره حاوية النفايات الذكية ، كما حصل المتدرب طاهر عبدالرؤف من كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة على الميدالية الذهبية لابتكاره مساعد الحاج والمعتمر و حصل المتدرب مشعل مهاجر العنزي من كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة على الميدالية الفضية لابتكاره عربة التسوق السريع .
وحصل المتدرب ماجد سعيد الحربي من الكلية التقنية بالرياض على الميدالية الفضية لابتكاره كوب تلقائي الفتح والإغلاق وحصل المتدرب علي عائض الشهري من الكلية التقنية بالدمام على الميدالية البرونزية لابتكاره إنتاج الكهرباء باستخدام الرمال وحصل المتدرب بدر بن سالم المري من الكلية التقنية بالخرج على الميدالية البرونزية لإبتكاره محول العجلات المرن .
ورفع المهندس سلطان الصنيع شكره وتقديره لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ونائبه للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني على دعمهما وتشجيعهما المتواصل للمبتكرين من أبناء المؤسسة والذي أثمر وتجسد في الحصول على هذه المراكز المتقدمة عالميا.
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