بالفيديو.. أمين الناصر: إعلان نشرة إصدار “أرامكو” 9 نوفمبر.. وهذه هي الأرباح المتوقع توزيعها على المساهمين

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، المهندس أمين الناصر، أنه سيتم إعلان نشرة إصدار “أرامكو” في 9 نوفمبر 2019، مؤكداً أن الشركة ستركز على “خلق قيمة أكبر لمساهميها”.
وقال الناصر، في المؤتمر الصحفي للشركة الذي عقدته اليوم (الأحد) للإعلان عن طرحها، إن المركز المالي لشركة أرامكو يتمتع بالقوة والمرونة والتميز بفضل منهجها الصارم في تخصيص رأس المال وتطبيق الضوابط المالية الدقيقة، خاصة أن كلفة الإنتاج هي الأقل.
وأضاف أن الشركة قادرة على توزيع 75 مليار دولار كأرباح على المساهمين، مبينا أن مركز الشركة المالي قوي جدا، حيث أعلنت في 2018 صافي أرباح بقيمة 111 مليار دولار وتدفقات مالية حرة في حدود 86 مليار دولار. وفق “أخبار 24”.
وأكد أنه حين تم وضع 75 مليار دولار في 2020 كسقف أدنى للأرباح، تم الأخذ بعين الاعتبار رؤية الشركة لسعر معين لأسعار النفط ومستوى إنتاج معين ومعقول، حسب الأسواق العالمية، وعلى ذلك الأساس تم تحديد قدرة الشركة على دفع هذه الأرباح وتناميها مستقبلا.
فيديو #عاجل | أمين الناصر: 9 #نوفمبر موعد نشرة الإصدار وستكون شاملة#الإخبارية pic.twitter.com/1ZK7RgLtKs
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 3, 2019