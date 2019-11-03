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أخبار محلية > “تداول” ترحب بإعلان “أرامكو” إدراج أسهمها وتؤكد جاهزيتها للطرح الأكبر في تاريخ الأسواق المالية
03/11/2019   6:15 م

“تداول” ترحب بإعلان “أرامكو” إدراج أسهمها وتؤكد جاهزيتها للطرح الأكبر في تاريخ الأسواق المالية

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رحبت السوق المالية السعودية “تداول” بإعلان شركة “أرامكو” إدراج أسهمها في السوق السعودية، مؤكدة جاهزيتها لهذا الطرح الذي يعد الأكبر في تاريخ الأسواق المالية.

وأعرب المدير التنفيذي لتداول، المهندس خالد بن عبدالله الحصان، عن فخره باختيار “أرامكو” للسوق المالية السعودية كوجهة لطرح وإدراج أسهمها، مؤكدا أن هذا الطرح سيشكل علامة فارقة في تاريخها ويرسخ مكانتها بين الأسواق العالمية.

وأكد أن السوق المالية السعودية ستعمل بكل جهد بجانب كل شركائها لإنجاح هذا الطرح والإدراج لتعزيز مكانتها كسوق رائدة عالمياً. وفق “أخبار 24”.

“تداول” ترحب بإعلان “أرامكو” إدراج أسهمها وتؤكد جاهزيتها للطرح الأكبر في تاريخ الأسواق المالية

أخبار محلية
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