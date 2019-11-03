“القوات البحرية” تفتح باب القبول لشغل 232 وظيفة للرجال

أعلنت القوات البحرية الملكية اليوم (الأحد) فتح باب القبول لشغل عدد 232 وظيفة للمواطنين (رجال)، عن طريق التعاقد على برنامج المساندة الفنية، في كل من (الرياض، الجبيل، الدمام، جدة، جازان).
وأوضحت أن مجالات الوظائف المطروحة تتضمن: (الهندسة، الميكانيكا، الكهرباء، الإلكترونيات، النجارة، الدهان، الحدادة، تشغيل الرافعات، الأسلحة، السلامة، مكافحة الحريق، التموين، التغذية، الحاسب الآلي، المحاسبة، الإدارة، القانون، الترجمة، أعمال الخدمات).
وأكدت أنه على الراغبين في التقديم لهذه الوظائف ممّن تنطبق عليه الشروط، الدخول على صفحة التوظيف بالقوات البحرية على موقع وزارة الدفاع (https://www.mod.gov.sa)، خلال الفترة من الأحد (13 / 3 / 1441 هـ) حتى السبت (19 / 3 / 1441 هـ). وفق “أخبار 24”.