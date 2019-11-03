فناربخشة يطلب أحمد موسى في «الشتوية»

كشفت صحيفة Hurriyet التركية عن رغبة نادي فناربخشة في ضم الدولي النيجيري أحمد موسى لاعب فريق النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ في شهر يناير المقبل، وأوضحت الصحيفة أن الانتقال سيكون بنظام الإعارة مع أفضلية شراء العقد بشكل كامل.
من جانبه قدم أحمد موسى شكره الجزيل للجماهير النصراوية على دعواتهم ودعمهم له للعودة بقوة للمستطيل الأخضر، معبرًا عن سعادته بهذا الاهتمام، وتمنى من الجماهير حضور جميع المباريات ومساندة الفريق، لأن ذلك يحفز اللاعبين لتحقيق الانتصارات.
الجدير بالذكر أن أحمد موسى دخل التدريبات النصراوية مؤخرًا بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في الركبة وغيبته نحو شهرين، وبالرغم من ذلك إلا أن مدرب المنتخب النيجيري «روهر» أصر على استدعاء اللاعب استعدادًا لخوض مباراتي ليسوتو وبنين ضمن تصفيات كأس أفريقيا 2021م.وفق “المدينة”.