مصادر.. عبدالغني يودع الملاعب أمام الجندل

علمت ” البلاد” من مصادرها المطلعة، أن اللاعب الدولي السابق حسين عبدالغني قد قرر وضع حد لمسيرته في الملاعب الخضراء، وأنه اتخذ بالفعل قرار الاعتزال بعد ٢٥ عاماً من العطاء، وقد التحق عبدالغني بالأهلي في عام ١٤١٦، وتدرج به من البراعم حتى الفريق الأول، وحقق معه العديد من البطولات،
وفي مطلع ٢٠٠٩/٢٠١٠خاض عبدالغني تجربة احترافية مع فريق نيوشاتل السويسري، وبعد نجاح تجربته الاحترافية عاد عبدالغني لنادي النصر؛ ليحقق معه ثلاثة ألقاب، منها اثنان دوري . وبعد هذه المسيرة، قرر النجم حسين عبدالغني الابتعاد عن معشوقته كرة القدم، وسيكون لقاء الأهلي والجندل ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين آخر لقاء له مع الراقي.