الأهلي يعاقب البلايلي ويستعد للهلال بمعسكر خارجي

طالبت إدارة الأهلي من لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجزائري يوسف البلايلي بتقديم اعتذار للمدرب السويسري كريستيان غروس لتهدئة الأجواء بينهما، وهذا ما رفضه اللاعب، ويحاول المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأمير منصور بن مشعل تهدئة الأجواء بين البلايلي وغروس ولمّ الشمل بينهما من خلال اجتماعه بهما.
وتتجه الإدارة الأهلاوية لاتخاذ قرار انضباطي بحق يوسف البلايلي إذا لم يرغب في الصلح نتيجة ما بدر منه تجاه مدرب الفريق السويسري غروس أثناء خروجه من أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في مواجهة «الدربي» التي جمعت الأهلي بالاتحاد ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
من جهة أخرى، تسلم لاعبو النادي الأهلي مكافآت الفوز الأخير على الاتحاد بواقع 20 ألف ريال لكل لاعب والتي تكفل بها المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل الذي قد ضاعف المكافأة التي كانت مقررة بمبلغ عشرة آلاف ريال قبل أن يضاعفها إلى عشرين ألف ريال فور نهاية مباراة الأهلي والاتحاد والتي انتهت خضراء بهدفين مقابل هدف في مسابقة الدوري. وفق “الرياض”.
من جهة ثانية، يدرس الجهاز الفني بالفريق الكروي الأول مقترح خلال فترة التوقف الحالية حتى موعد مباراة الفيصلي في الجولة العاشرة من بطولة الدوري، وبعد مواجهة الهلال المرتقبة، والمقترح الذي يدرسه الجهاز الفني كما علمت «دنيا الرياضة» هو إقامة معسكر خارجي للفريق استعداداً للمرحلة المقبلة.
حيث يرغب غروس في استغلال فترة التوقف الاستغلال الأمثل من أجل خوض معسكر خارجي ومن المتوقع أن يكون في دبي يستعد من خلاله الفريق للفترة المقبلة لمباريات بطولة الدوري.
حيث ستشهد المراحل المقبلة الدخول في المنافسة القوية من خلال مواجهات تنافسية حقيقة على لقب الدوري وذلك يستلزم إعدادا من نوع خاص، وسيعمل المدرب السويسري مع جهازه المعاون ترتيبات البرنامج الإعدادي للفريق في الفترة المقبلة.