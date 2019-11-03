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أخبار الخرج > مكتب مياه وزراعة #الخرج يعقد ورشة توعوية بشأن ترقيم الإبل
03/11/2019   1:37 م

مكتب مياه وزراعة #الخرج يعقد ورشة توعوية بشأن ترقيم الإبل

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عقد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج بالتعاون مع شركة مترك للخدمات البيطرية ورشة توعوية بشأن ترقيم الإبل وبحضور عدد من الملاك والمهتمين بها.

مكتب مياه وزراعة #الخرج يعقد ورشة توعوية بشأن ترقيم الإبل

أخبار الخرج
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