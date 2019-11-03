ماذا حدث في لقاء العميد الصيدلي الشمراني مع اعلاميي الخرج

التقى مدير العيادات مستوصف قوى الامن العقيد الصيدلي محمد صالح الشمراني بالاعلاميين بمناسبة تكليفه واستلامه العمل بالمحافظة .
وتم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة منها : المشاركة المجتمعية مع القطاع الخاص مثل التواصل مع الاتصالات ليتم تركيب خدمة الواي فاي مجانية بالعيادات ، وكذلك تقديم الاستشارات الطبية الصحية بالتعاون مع المستشفيات الاخرى ، وتم التوضيح بأن الاهداف والرؤى لا حدود لها مع منسوبي الامن ، وتمت البشائر حول المبنى الجديد قريبا بالخرج ،
كما طرح (برنامج وصفتي) قريبا ومن الصيدليات المتعاونة : صيدلية الدواء والنهدي بحيث تتوفر جميع الأدوية للمرضى .
كما تم اخذ جولة بالمبنى ، ثم تم تكريم الاعلاميين الحاضرين لاستجابتهم للدعوى ولدعمهم العيادات في اوقات سابقة .