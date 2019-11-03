“النيابة” توجه بتحريك الدعوى الجزائية العامة بحق أب عنّف ابنه

وجهت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية العامة بحق أب قام بتعنيف طفله الذي لم يتجاوز السابعة من عمره، وظهر بمقطع فيديو مصور بدت عليه آثار تعنيف أسري وتعرضه للضرب الجسدي من قبل والده.
جاء التوجيه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه ظهور أحد الأطفال من إحدى الجنسيات العربية في إحدى مناطق المملكة، وإفادته بتعرضه للعنف والإيذاء من قبل والده، كما يظهر وجود كدمات وإصابات نوعية في جبهة الطفل وإحدى عينيه بفعل التعرض لعنف جسدي.
وأشارت النيابة إلى أنه سيتم تحريك الدعوى الجزائية، بعد التحقق من صحة المقطع وانطوائه على ما يوجب مباشرة الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجاني، والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن. حسب “أخبار 24”.
وأكدت النيابة تجريم الأنظمة النافذة المساس بما من شأنه إيذاء الأطفال أو تعنيفهم، متوعدةً مَن يرتكب مثل هذه الأفعال بأنه سيكون عرضة للجزاء الرادع وفقاً للأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك.