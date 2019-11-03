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أخبار محلية > كيف سيتم تحديد قيمة سهم أرامكو.. وإدراج السهم في السوق بعد 5 أيام من تحديد السعر
03/11/2019   1:32 م

كيف سيتم تحديد قيمة سهم أرامكو.. وإدراج السهم في السوق بعد 5 أيام من تحديد السعر

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أوضح رئيس مجلس إدارة “أرامكو السعودية” ياسر الرميان بعض تفاصيل الجدول الزمني لطرح أسهم “أرامكو” للاكتتاب.

وقال الرميان في المؤتمر الصحفي للشركة اليوم الأحد، إنه سيتم خلال 10 أيام وضع تقارير المحللين لتحديد النطاق السعري.

وأبان أن نسبة وسعر الطرح ستحدد في مرحلة بناء سجل الأوامر، مبيناً أنه بعد تحديد سعر الطرح بنحو 5 أيام سيتم إدراج السهم في السوق.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر أن نشرة إصدار أرامكو ستصدر في 9 نوفمبر، مبيناً أنهم أجروا محادثات موسعة مع مستثمرين محليين وأجانب خلال مرحلة التحضير للطرح. حسب “أخبار 24”.

كيف سيتم تحديد قيمة سهم أرامكو.. وإدراج السهم في السوق بعد 5 أيام من تحديد السعر

أخبار محلية
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