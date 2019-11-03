“أرامكو”: نلتزم بتوزيع أرباح بحد أدنى 75 ملياراً لعام 2020.. وتوزيع أرباح ربع سنوية إلى عام 2024

قالت شركة “أرامكو السعودية” إنها تلتزم بتوفير توزيعات أرباح مستدامة ومتنامية على مساهميها، بالرغم من عدم ثبات أسعار النفط الخام.
وأضافت أنها تعتزم إعلان الحد الأدنى للأرباح النقدية السنوية العادية والمقدرة بواقع 75 مليار دولار للسنة المالية 2020، بالإضافة إلى أي أرباح خاصة محتملة.
وذكرت أنه إذا قرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح مرحلية نقدية ربع سنوية من السنة المالية 2020 وحتى السنة المالية 2024، وكانت هذه الأرباح أقل من (0.09375) دولار للسهم الواحد (على اعتبار أن رأس المال مكون من 200 مليار سهم)؛ فإن الحكومة ستتنازل عن حقها في الحصول على جزء من الأرباح المستحقة لأسهمها.
وأوضحت أن تنازل الحكومة عن أرباحها سيكون بالحد الذي يعادل المبلغ اللازم لتمكين الشركة من أن تسدد الحد الأدنى من الأرباح المرحلية الموضحة سلفاً لحاملي الأسهم بخلاف الحكومة، وبعد ذلك سيتم دفع المبلغ المتبقي من الأرباح المرحلية المتاحة للتوزيع إلى الحكومة. وفق “أخبار 24”.
الجدير ذكره أن هيئة السوق المالية أعلنت صباح اليوم الأحد صدور قرار مجلس الهيئة، بالموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”، تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. على أن يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.