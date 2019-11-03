مصادر: “رئاسة الحرمين” تنجز 95% من مشروع تطوير 6 مسارات تقنية لتيسير أداء الشعائر

كشفت مصادر عن مشروع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة، يهدف لتطوير التقنيات لخدمة وتيسير الشعائر بالحرمين.
وأوضحت المصادر أن الرئاسة العامة حددت 6 مسارات تقنية للمشروع تتضمن: المسار البيئي، والصحي، والطاقة والمياه، وإدارة الحشود، والجانب الاجتماعي والنفسي، والجانب التنظيمي والروحاني.
وبينت وفقا لـ”مكة”، أن العمل في المشروع بدأ غرة صفر من العام الماضي، وبلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 95%.
وأشارت إلى أن المسار البيئي معني بالمسح الميداني المتكامل لكل ما يخص العوامل البيئية: نوعية الهواء ومستويات الضوضاء ومنظومة إدارة النفايات الصلبة، فيما المسار الصحي معني بتحديد المؤثرات الصحية كدورات المياه والمواضئ ومسارات الصرف الصحي وجودة الهواء، بالإضافة للمسارات المعنية بتحديد نظم استخدام الطاقة والمياه، وإدارة الحشود.