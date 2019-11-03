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أخبار محلية > لا كحوليات أو ملابس غير محتشمة و”الإكرامية” غير إلزامية.. “السياحة” توجه عدة نصائح للزوار الأجانب
03/11/2019   1:23 م

لا كحوليات أو ملابس غير محتشمة و”الإكرامية” غير إلزامية.. “السياحة” توجه عدة نصائح للزوار الأجانب

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أرشدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، السائحين القادمين من الخارج إلى مجموعة من الأنظمة والتقاليد المرعية الواجب الالتزام بها خلال زيارة المملكة.

وأشارت في مدونة أصدرتها بعنوان “سلسلة قواعد السلوك السياحي”، إلى 5 موضوعات رئيسية يجب على السائح مراعاة قواعدها وسلوكياتها، تتعلق بالدين، والقيم والعادات والتقاليد، والموارد، والآثار التاريخية، والبيئة.

وشملت قواعد السلوك عدة توضيحات للسائح القادم من الخارج أبرزها، عدم وجود تقليد اجتماعي في المملكة يُلزم بدفع أي مبلغ إضافي “إكراميات” للعاملين على تقديم الخدمات، بل يعود ذلك إلى التقدير الشخصي للسائح، كما أن المملكة تمنع بيع وشراء وتعاطي المشروبات الكحولية والمخدرات. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن الملابس المحتشمة للرجال والنساء إلزامية في الأماكن العامة، بما يتناسب والعادات والتقاليد المحلية المتبعة، مشددة على ضرورة الاستئذان المسبق قبل تصوير أفراد المجتمع من الرجال أو النساء أو الأطفال.

لا كحوليات أو ملابس غير محتشمة و”الإكرامية” غير إلزامية.. “السياحة” توجه عدة نصائح للزوار الأجانب

أخبار محلية
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