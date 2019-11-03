مصر: إحالة رئيس قطار واقعـة “قتيـل التذكرة” إلى محكمة الجنايات

أحال النائب العام في مصر أمس (السبت)، رئيس قطار إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ لاتهامه في وفاة راكب بالقضية المعروفة إعلامياً بـ “قتيل التذكرة”.
وجرى إحالة رئيس القطار إلى الجنايات؛ بتهمة ارتكاب جناية “جرح أفضى إلى الموت”، بعد التحقيقات التي أجريت في وفاة الشاب محمد عيد بعدما قفز من القطار هو وصديقه لمطالبتهما بثمن التذاكر.
وأثبتت التحقيقات نية رئيس القطار في إيذاء المجني عليهما؛ كونه تخلى عن واجبه بضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن قضية “قتيل التذكرة” شغلت الرأي العام في مصر مؤخراً، بعدما أجبر رئيس قطار شابين على القفز منه خلال سيره؛ بسبب عدم امتلاكهما ثمن التذكرة؛ الأمر الذي أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر.