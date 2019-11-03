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أخبار محلية > “لجنة مكافحة المخدرات” توضح أضرار وخطورة تعاطي “الكبتاجون”
03/11/2019   6:55 ص

“لجنة مكافحة المخدرات” توضح أضرار وخطورة تعاطي “الكبتاجون”

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أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الأضرار التي يتسبب فيها تناول حبوب الكبتاجون، مبينةً أنها حبوب منشطة تدمر الخلايا العصبية وتفرز هرمونات تسبب إعاقة مستديمة بالجسم.

وبيّنت اللجنة أن تعاطي تلك المدة يؤدي إلى ارتكاب أعمال العنف وعدم الاستقرار النفسي وشحوب الوجه والشفتين وكثرة الكلام وعدم ترابطه.

ولفتت إلى أنه من نتائج تعاطي تلك المادة الإصابة بنزيف المخ والوفاة والتهاب الكبد الزبائي وقرحة المعدة وتساقط الأسنان وتدمير الأوعية الدموية، وكذلك الإصابة بالفشل الكلوي ونقص كرات الدم البيضاء وضعف مقاومة الأمراض. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن أعراض إدمان تلك المادة مرض الانفصام والعنف والعدوانية والشعور بالاضطهاد والبكاء دون سبب.

“لجنة مكافحة المخدرات” توضح أضرار وخطورة تعاطي “الكبتاجون”

أخبار محلية
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