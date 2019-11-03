أمير منطقة جازان يعزي ذوي الشهيدين “الودعاني” و”الخبراني”

قدم الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان اليوم التعازي والمواساة لوالد وذوي الشهيد جندي أول سلطان بن يحيى الودعاني، ووالد وذوي الشهيد الجندي أول عبدالرحمن بن يحيى الخبراني من منسوبي حرس الحدود اللذين استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في جازان.
وأعرب أمير جازان عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله عزّ وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مشيراً إلى أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبهم، عبر ذوو الشهيدين عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة على مواساتهم، معربين عن فخرهم بالشهيدين اللذين استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي. وفق “أخبار 24”.