نشرت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي صوراً جديدة، من العملية التي نفذتها القوات الخاصة الأمريكية شمال سوريا لقتل زعيم تنظيم داعـش أبو بكر البغدادي.
وأوضحت أن الولايات المتحدة جمعت معلومات كثيرة من أطراف مختلفة على الأرض، أهمها المخابرات العراقية، حتى تأكدت من وجود البغدادي في قرية باريشا التابعة لمحافظة إدلب في شمال سوريا.
وأضافت أن البغدادي اختار مجمعاً سكنياً لا يبعد أكثر من 4 أميال عن مقر للقوات الكردية، وبدأت العملية عندما هاجمت القوة الأمريكية المكان، وتولت حماية 11 طفلا في المجمع السكني الذي كان يحتمي به، وعهدت بهم إلى طرف ثالث.
وأشار قائد القيادة الوسطى، الجنرال كينيث ماكينزي، إلى أن القوة المكلفة بتصفية أبو بكر البغدادي قتلت 5 آخرين كانوا يمثلون تهديدا للقوة المهاجمة، مبيناً أن أعمار الأطفال الذين قتلهم البغدادي في تفجيره الانتحاري لا تتجاوز 12 عاما.
وفق “أخبار 24”.