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اخبار رياضية > بعد توقعها نتيجة مباراة الهلال.. “بغلف” يهدي مشجعة نصراوية تذكرة لحضور جميع المباريات (فيديو)
03/11/2019   6:52 ص

بعد توقعها نتيجة مباراة الهلال.. “بغلف” يهدي مشجعة نصراوية تذكرة لحضور جميع المباريات (فيديو)

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أهدى العضو الذهبي بنادي النصر عبدالعزيز بغلف، مُشجعة نصراوية توقعت نتيجة مباراة العالمي مع الهلال من المدرجات، تذكرة بمنصة العائلة لجميع مباريات النصر في الرياض.

وأظهر مقطع فيديو، بغلف خلال لقائه بالمشجعة وتدعى “أم عبدالله” عقب مباراة النصر مع أبها ويهديها التذكرة وطالبها بالدعاء كثيراً بالفوز للعالمي.

يشار إلى أن “أم عبدالله” ظهرت في حلقة برنامج “مدرجاتنا” الذي يعرض على القناة الرياضية السعودية خلال مباراة النصر والهلال وتوقعت فوز النصر رغم تأخره بهدف، معللةً ذلك بأن حضورها بركة وسيكون الفوز للعالمي بهدفين مقابل هدف. وفق “أخبار 24”.

بدوره علّق بغلف على مقطع الفيديو عقب المباراة، واعداً بإهداء تذكرة لها لمنصة العوائل لجميع مباريات النصر في الرياض.

بعد توقعها نتيجة مباراة الهلال.. “بغلف” يهدي مشجعة نصراوية تذكرة لحضور جميع المباريات (فيديو)

اخبار رياضية
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