الاتحاد يستقر على الراحلين الأجانب ويحدد تدعيمات الشتاء

تعتزم إدارة نادي الاتحاد إجراء عدد من التغييرات على تشكيلة الفريق في ظل النتائج المخيبة التي حققها الفريق في مبارياته الأخيرة، ولعدم تكرار دوامة الخسائر التي عاشها الفريق الموسم الماضي.
ويرغب الفريق في استغلال فترة الانتقال الشتوية لترميم صفوف الفريق، حيث كشفت مصادر وفق موقع “كورة” أنه تأكد رحيل التشيلي فيلانويفا والأرجنتيني إيميليانيو فيكيو والصربي ألكسندر بريجوفيتش.
ويعود سبب الاستغناء عن الثلاثة لتراجع مستوى فيلانويفا بدرجة كبيرة، فيما يخطط “فيكيو” للرحيل منذ إقالة المدرب سييرا، أما بيرجوفيتش فيرى كثير من الاتحاديين أنه لم يقدم شيئًا مما كان متوقعًا منه، إضافة إلى رغبته في الرحيل.
وأصبح الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي في مقدمة المستمرين مع الفريق، وسيتم قيده في الفترة الشتوية، وحصرت الإدارة اختياراتها من المحترفين الأجانب الذين ترغب التعاقد معهم في 3 لاعبين؛ جناح وصانع ألعاب ووسط مدافع. وفق “أخبار 24”.