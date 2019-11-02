تداول رواد مواقع التواصل، أمس الجمعة، مقطع فيديو للاعب نادي الشباب، “عبد الملك الخيبري”، وهو يقوم بخطف هاتف أحد المشجعين أثناء التقاطه صورة معه وقذفه بعيداً.
و بحسب ما جاء في الفيديو ظهر “الخيبري”وهو يخرج من حافلة الفريق، بينما يلتف حوله المشجعين للالتقاط الصور معه، وبينما أحد المشجعين يلتقط صورة معه، قال له: ” تدري مدري وش تلعب”، ليخرج اللاعب عن شعوره ويمسك بالجوال ويقوم بإلقائه بعيدًا.
و أوضح اللاعب سبب هذا التعنيف، وقال، ” تصرفي هذا كان ردة فعل لألفاظ قالها المشجع أثناء تصويره”، وتقدم بالاعتذار عما بدر منه تجاه المشجع. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن الشباب قد سقط أمام التعاون منذ قليل بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.
عبدالملك الخيبري :
قدمنا مباراة جيدة و لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا ، و تصرفي كان ردة فعل من الفاظ المشجع و أعتذر عن تصرفي
#التعاون_الشباب pic.twitter.com/rrcRiQyqeW
— صحيفة المدرج الشبابي (@almdrjalshababy) November 2, 2019