تركي آل الشيخ لإعلامي مصري: أنا لست جمعية خيرية وهذا الشرط الجزائي في الجنة

يواصل المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز المصري السابق وألمريا الإسباني الحالي، الرد على منتقدي عودة علاقاته مع النادي الأهلي المصري، متعجباً من غضب بعض الأشخاص من عودته إلى دعم الفريق الذي يشجعه.
وقال آل الشيخ رداً على الفيديو الذي نشره الإعلامي والمتحدث الرسمي لنادي بيراميدز السابق المعروف بتشجيعه لنادي الزمالك أحمد عفيفي الذي انتقد فيه عودته إلى الأهلي المصري: “أولًا هل أخبرك أحد منذ البداية أو يخفى على أحد أنني مشجع للأهلي في مصر؟، ثانيًا حين زرت أي فريق غير الأهلي في فترة الخلاف هل كنت شخصية نكرة أم وزير سعودي ورئيس الاتحاد العربي ورئيس اتحاد التضامن الإسلامي؟”.
وأضاف: “ثالثًا هل قدمت شيئًا أم لم أقدم؟، رابعًا لست جمعية خيرية يا أخي الكريم ولا يستطيع أحد أن يفرض علي ماذا أقدم أو لا أقدم، خامسًا قررت وبوضوح ألا أدعم بعد اليوم إلا الفريق الذي أشجعه، وسادسًا وليس لها علاقة بالأمر، سأزور محمود الخطيب قريبًا من أجل الاطمئنان عليه”. وفق “أخبار 24”.
وحول طلب عفيفي من تركي آل الشيخ بحق الزمالك في الشرط الجزائي الخاص بصفقة عبدالله السعيد، قال آل الشيخ “إن الشرط الجزائي في الجنة أن شاء الله”، موضحاً أن سبب استقبال جمهور الزمالك له كاستقبال الفاتحين، كما وصفه عفيفي، يرجع إلى دعم الفريق بجروس والنقاز وفرجاني وصفقة أبوطيب.
وكان عفيفي قد نشر فيديوهات انتقد فيها عودة علاقات تركي آل الشيخ مع الأهلي المصري، وأبدى تحفظه على الشعار الذي رفعه آل الشيخ (اللي يلعب معانا يستحمل ويتعور)، مطالباً إياه بتوضيح المقصود بهذا الشعار.