بالفيديو.. هدف عالمي لـ”تاومبا”.. التعاون يفوز على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف

فاز الفريق الأول لكرة القدم لنادي التعاون على نظيره الشباب بـ3 أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل هيلدون لاعب التعاون الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 18 عن طريق ركلة جزاء، ومع انطلاقة الشوط الثاني، استطاع الكولومبي أسبريا لاعب الشباب تعديل النتيجة عند الدقيقة 48، قبل أن يضيف عبدالمجيد السواط الهدف الثاني للتعاون عند الدقيقة 70، ليعزز محترف التعاون تاومبا النتيجة بهدف عالمي في الدقيقة 80.
وبهذه النتيجة يرفع التعاون رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الشباب عند 15 في المركز الرابع.
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وفق “أخبار 24”.