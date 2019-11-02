حقق فريق النصر فوزا كبيرا برباعية دون رد على حساب ضيفه أبها في مباراة جمعت بينهما في ختام الجولة التاسعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل النصر 3 أهداف في شوط المباراة الأول، منها ثنائية للمغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقتين 8 حينما تابع تمريرة امرابط العرضية وأسكنها المرمى، والدقيقة 46 من ركلة جزاء، فيما كان يحيى الشهري قد أحرز الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من امرابط ارسلها على يمين عبدالعالي امحمدي في الدقيقة 26.
واختتم المغربي الآخر نور الدين أمرابط لاعب النصر رباعية فريقه بهدف آخر في الدقيقة 58 من عمر المباراة، حينما استغل تمريرة البرازيلي بيتروس، واجه فيها أمحمدي وأرسلها من فوق الأخير لتستقر الشباك.
وارتفع رصيد النصر، حامل لقب النسخة الماضية، رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أبها عند 11 نقطة بالمركز التاسع.
وفق “أخبار 24”.