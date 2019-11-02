بالفيديو.. أب وابنه ماتا في حـادث واحد فمن يرث الآخر؟ الشيخ المغامسي يجيب

أوضح إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، أن الأب وأبنه إذا ماتا في حـادث واحد لا يرث أي منهما الآخر، وتُقسّم تركتهما على الورثة الآخرين.
جاء ذلك في لقاء للشيخ المغامسي على قناة mbc ببرنامج “الأبواب المتفرقة” رداً على سؤال جاء فيه، الأب وابنه ماتا في حـادث واحد فمن يرث الآخر؟ ليقول الشيخ المغامسي:”إذا توفي اثنان (أب وابن) في حـادث ولم يُعرف من مات أولا، فلا يرث أحدهما من الآخر، فيورث الأب كان الابن غير موجود، ويورث الابن كان الأب غير موجود”.
وأضاف المغامسي أنه في حالة ثبت أن أحدهما سبق الآخر في الوفاة، فإن الميت المتأخر يرث من الميت الأول والعكس، وذلك حسب ما توضحه التقارير الطبية. وفق “أخبار 24”.
الأب وابنه ماتا في حـادث واحد.. فمن يرث الآخر؟..
الشيخ صالح المغامسي يجيب#الأبواب_المتفرقة#MBC1 pic.twitter.com/0PxgRz0PC9
— الأبواب المتفرقة (@alabwab) ٢ نوفمبر ٢٠١٩