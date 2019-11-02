نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. أب وابنه ماتا في حـادث واحد فمن يرث الآخر؟ الشيخ المغامسي يجيب
02/11/2019   10:28 م

بالفيديو.. أب وابنه ماتا في حـادث واحد فمن يرث الآخر؟ الشيخ المغامسي يجيب

+ = -
1470

أوضح إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، أن الأب وأبنه إذا ماتا في حـادث واحد لا يرث أي منهما الآخر، وتُقسّم تركتهما على الورثة الآخرين.

جاء ذلك في لقاء للشيخ المغامسي على قناة mbc ببرنامج “الأبواب المتفرقة” رداً على سؤال جاء فيه، الأب وابنه ماتا في حـادث واحد فمن يرث الآخر؟ ليقول الشيخ المغامسي:”إذا توفي اثنان (أب وابن) في حـادث ولم يُعرف من مات أولا، فلا يرث أحدهما من الآخر، فيورث الأب كان الابن غير موجود، ويورث الابن كان الأب غير موجود”.

وأضاف المغامسي أنه في حالة ثبت أن أحدهما سبق الآخر في الوفاة، فإن الميت المتأخر يرث من الميت الأول والعكس، وذلك حسب ما توضحه التقارير الطبية. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. أب وابنه ماتا في حـادث واحد فمن يرث الآخر؟ الشيخ المغامسي يجيب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885071755.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.