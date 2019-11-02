تحدث اثنان من أعضاء تنظيم داعـش السابقين عن شخصية أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم الذي قُتل في عملية أمريكية الأسبوع الماضي، ورأيهما في تفجيره نفسه برفقة أطفاله، وملايين الدولارات التي فُقدت بعدما قام بإخفائها.
وعن شخصيته، قال مفتي التنظيم السابق وأحد أبرز قياداته، إسماعيل العيثاوي، إن البغدادي من ينظر له من بعيد يظن أن له كاريزما، ولكن من يجالسه ويخالطه ويسمع لحواره يكتشف أنه بعيد عن الواقع، وشخصيته فيها ضعف، ودائما يحاول أن يبحث عن الطرف الأقوى حتى يصطف معه.
وحول تفجيره نفسه برفقة أطفاله رأى العيثاوي أن تفجير أبو بكر البغدادي لنفسه مع أطفاله هربا من القوات الأمريكية يُعتبر جناية على الآخرين، وكان من المفترض أن يبتعد عن أذى أطفاله.
فيما روى صهر البغدادي ومرافقه الشخصي محمد على ساجت حادثـة فقدان البغدادي ملايين الدولارات بعد إخفائها في نفق أن البغدادي كان قد أمرهم بحفر نفق بطول 10 أمتار لإخفاء أكثر من 70 مليون دولار وذهب وفضة، وقد تم ذلك بالفعل، لكن عندما تقدمت القوات الأمريكية للمنطقة التي كان بها الأموال تُركت في مكانها، وعثر عليها أحد رعاة الغنم بعد تتبع النفق والوصول للأموال.
#البغدادي_الفصل_الأخير| رأي مفتي داعـش في تفجـير #البغدادي لنفسه مع أطفاله pic.twitter.com/TXX1ukhwgF
— العربية (@AlArabiya) ٢ نوفمبر ٢٠١٩
#البغدادي_الفصل_الأخير| أين أخفى #البغدادي ملايين الدولارات وكيف ضاعت؟ pic.twitter.com/z7SRgFlBY0
— العربية (@AlArabiya) ٢ نوفمبر ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.