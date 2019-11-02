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أخبار محلية > “الأرصاد” توضح آخر مستجدات إعصاري “كيار” و”مها”
02/11/2019   10:22 م

“الأرصاد” توضح آخر مستجدات إعصاري “كيار” و”مها”

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قالت الهيئة العامة للأرصاد إن مستجدات الحالة المدارية (كيار – KYARR) في بحر العرب تشير إلى انخفاض تصنيفها إلى منخفض مداري موقعه عند خط عرض 12.5 درجة شمالا وخط طول 54.9 درجة شرقا، فيما يُتوقع أن تتطور العاصفة “مها” إلى إعصار خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأوضحت في بيان لها اليوم (السبت) أن منخفض الحالة “كيار” تُقدر سرعة الرياح حول مركزه ( 20 – 50 ) عقدة – (37 – 46 ) كم /س ويتأثر بتأثيرات غير مباشرة على سواحل سلطنة عمان واليمن وخليج عدن، بهطول أمطار وارتفاع في الأمواج خلال الـ 24 ساعة .

وفيما يخص الحالة المدارية ( مهاmaha ) أفادت أن المستجدات تشير إلى استمرار تصنيفها عاصفة مدارية موقعها عند خط عرض 16.60 درجة شمالا وخط طول 68.2 درجة شرقا وتُقدر سرعة الرياح حول مركزها 45 – 60 عقده / 83 – 111 كم / س وتتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقد، ويُتوقع أن تتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الـ 24 ساعة القادمة. وفق “أخبار 24”.

وأكدت الهيئة أنها لا تزال مستمرة في مراقبة الحالات وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أي مستجدات، حيث إن التوقعات لا تزال تشير إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالة، داعية إلى متابعة تقارير الطقس والإنذارات من الجهات الرسمية.

“الأرصاد” توضح آخر مستجدات إعصاري “كيار” و”مها”

أخبار محلية
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