دعت وزارة التجارة والاستثمار منشآت القطاع الخاص للاستفادة من إتاحة بيانات السجلات التجارية للشركات والمؤسسات مجاناً عبر بوابة “واثق”، والتي استفاد منها 402 منشأة من القطاع الخاص خلال المدة التجريبية.
وانطلقت الخدمة منتصف شهر مايو الماضي دعماً من الوزارة لقطاع الأعمال للاستفادة من هذه البيانات إلكترونياً ضمن تطبيقاتها الذكية، وتعزيزاً لمبادرات تحفيز التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي في المملكة، والمساهمة في نمو الأعمال وخلق فرص جديدة للمنشآت بمختلف القطاعات.
وتتيح بوابة المطورين “واثق” الاستعلام عن الاسم التجاري، حالة السجل وتاريخه، بيانات النشاط، والعنوان، وحجم رأس المال، والتوزيع الجغرافي للأنشطة التجارية والعديد من البيانات الأخرى المتعلقة بالكيان التجاري.
ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى الدخول على بوابة “واثق” والتسجيل بالباقة الأساسية المجانية واستلام الــ APIs الخاصة بذلك.
وفق “أخبار 24”.