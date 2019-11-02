نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > منعت تقديمها على أنها بديل صحي للتدخين.. “المواصفات” تعتمد اللائحة الفنية لأجهزة التدخين الإلكترونية
02/11/2019   5:58 م

منعت تقديمها على أنها بديل صحي للتدخين.. “المواصفات” تعتمد اللائحة الفنية لأجهزة التدخين الإلكترونية

+ = -
755

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، اللائحة الفنية للأجهزة المستخدمة للنظم الإلكترونية للتدخين، وذلك لضمان مطابقتها لمتطلبات الأنظمة المعتمدة في المملكة والمواصفات القياسية، وضمان شروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة المستهلك.

وشددت اللائحة على ضرورة التزام موردي أجهزة التدخين بالمتطلبات الفنية الواردة فيها، والمتطلبات الصادرة من هيئة الغذاء والدواء المتعلقة بمنتجات التبغ المسخّن ومشتقاته والمواد البديلة، والسوائل الإلكترونية، وعبوات التزويد الخارجية الخاصة بها.

ومنعت اللائحة الموردين من تقديم أجهزة التدخين الإلكترونية على أنها بديل صحي للتدخين، وضرورة حصول المسؤول عن عرض أجهزة التدخين في الأسواق على شهادة مطابقة وطنية، والتعاون مع الجهات الرقابية، بتقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة. وفق “أخبار 24”.

وأعطت اللائحة الجهات الرقابية صلاحيات سحب عينات عشوائية من الأجهزة وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات اللازمة، وتحميل الُمصنِّعين والمستوردين تكاليف إجراء تلك الاختبارات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وأوضحت اللائحة أنه في حال تداول أو استيراد أجهزة مخالفة أو غير مطابقة للمواصفات؛ فإن على الجهات المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها، وسحب المنتجات المخالفة أو حجزها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاماً على الجهة المخالفة.

منعت تقديمها على أنها بديل صحي للتدخين.. “المواصفات” تعتمد اللائحة الفنية لأجهزة التدخين الإلكترونية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885071714.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.