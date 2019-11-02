حدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة، 7 مستويات لتصنيف كفاءة ‏الطاقة للمكيفات، موضحاً في لوحة إرشادية بالألوان، قيم هذه ‏المعدلات، والتي جاءت على النحو التالي:‏

1-‏ الأخضر الداكن يشير إلى أن معدل كفاءة الطاقة ‏‏16.6‏‎.EER ‎

2 – الأخضر من 14-16.5‏‎ .EER ‎

3- الأخضر الفاتح من 13.5- 14‏‎ .EER ‎

4- الأصفر من 11.8-13‏‎EER ، وهو الحد الأدنى ‏لمكيفات سبليت.‏

5ـ- البرتقالي من 10.8- 11.8‏‎EER ‎‏، وهو الحد الأدنى لمكيفات شباك 24 وأقل.

6- البرتقالي الداكن من 9.8- 10.8 ‏‎EER‏.‏

7- الأحمر من 9- 9.8‏‎EER ‎، وهو الحد الأدنى لمكيفات ‏شباك أكبر من 24.‏

وكشفت البيانات الإرشادية أنه لا يوجد مكيف شباك عالي ‏الكفاءة، إذ إن قيم كفاءتها، دخلت في إطار المستويات المتدنية ‏ذات النطاق الأحمر.‏‎

كفاءة الطاقة

وفق “أخبار 24”.