حدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة، 7 مستويات لتصنيف كفاءة الطاقة للمكيفات، موضحاً في لوحة إرشادية بالألوان، قيم هذه المعدلات، والتي جاءت على النحو التالي:
1- الأخضر الداكن يشير إلى أن معدل كفاءة الطاقة 16.6.EER
2 – الأخضر من 14-16.5 .EER
3- الأخضر الفاتح من 13.5- 14 .EER
4- الأصفر من 11.8-13EER ، وهو الحد الأدنى لمكيفات سبليت.
5ـ- البرتقالي من 10.8- 11.8EER ، وهو الحد الأدنى لمكيفات شباك 24 وأقل.
6- البرتقالي الداكن من 9.8- 10.8 EER.
7- الأحمر من 9- 9.8EER ، وهو الحد الأدنى لمكيفات شباك أكبر من 24.
وكشفت البيانات الإرشادية أنه لا يوجد مكيف شباك عالي الكفاءة، إذ إن قيم كفاءتها، دخلت في إطار المستويات المتدنية ذات النطاق الأحمر.
وفق “أخبار 24”.