مصادر: توجيهات لوضع خطة للاستغناء عن المستندات الورقية وربط الجهات الحكومية إلكترونياً عبر “شامل”

قالت مصادر إن توجيهات عليا صدرت لديوان المحاسبة، وبرنامج “يسر” بتنفيذ مسح شامل للجهات الحكومية، ووضع خطة زمنية للاستغناء عن المستندات الورقية، وربط هذه الجهات آليا من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية “شامل”.
وأبانت أن التوجيهات تضمنت إطلاع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالإجراءات والمعايير والحلول الأمنية التي سيتم تطبيقها خلال عملية نقل وتخزين البيانات، لافتة وفقاً لصحيفة “الوطن” إلى أن ذلك يأتي بناء على عدد من التنظيمات التي وفق عليها مجلس الوزراء مؤخراً.
وأبانت أن منظومة “شامل” ستسهم في توفر بيئة آلية تفاعلية سريعة وآمنة لتبادل البيانات والمعلومات ببين ديوان المحاسبة والجهات المشمولة برقابته من خلال الشبكة الحكومية الآمنة، لافتة إلى أن النظام سيشمل إجراءات التدقيق الإلكترونية، والحسابات الختامية، والعقود، وشهادات براءة الذمة للمشمولين بنظام مباشرة الأموال العامة، وغير ذلك.