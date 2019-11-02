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أخبار محلية > أمر سام يمنع إلزام منشآت القطاع الخاص بالختم الرسمي والاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية
02/11/2019   5:36 م

أمر سام يمنع إلزام منشآت القطاع الخاص بالختم الرسمي والاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً سامياً، يمنع الجهات الحكومية من إلزام منشآت القطاع الخاص بالختم الرسمي والاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية والصناعية، ما لم يكن هناك سند نظامي.

وشدد الأمر السامي على ضرورة إجراء الجهات الحكومية مراجعة للأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ التوصية بعدم إلزام القطاع الخاص بالختم الرسمي.

جاء ذلك بعد توصية من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالموافقة على اقتراح تقدم به وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي بهذا الصدد؛ بهدف تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص. وفق “أخبار 24”.

أمر سام يمنع إلزام منشآت القطاع الخاص بالختم الرسمي والاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية

أخبار محلية
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