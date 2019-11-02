“المواصفات والمقاييس” تشدد على ضرورة استيفاء “البطانيات الكهربائية” بالأسواق لمتطلبات السلامة

شددت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة على ضرورة حصول “البطانيات الكهربائية” على شهادة مطابقة، تتضمن استيفاء المنتج لمتطلبات السلامة والمعايير الدولية اللازمة.
وذكرت الهيئة في تعميم بحسب صحيفة “الوطن”، أن المنتج يخضع للائحة الفنية للمنتجات النسيجية وفقاً لنوع نظام التسخين المستعمل، مؤكدة أهمية التأكد من سلامة البطانيات الكهربائية المعروضة في الأسواق وعدم تسببها في مخاطر على صحة وسلامة المستهلك والبيئة.
يشار إلى أن العديد من الأبحاث العلمية حذرت من استخدام البطانيات الكهربائية، مشيرة إلى أنها تنتج تردداً منخفضاً للغاية، والتعرض الطويل لهذه الترددات قد يسبب آثارا سلبية على الصحة، بينها زيادة خطر الإصابة بالسرطان، وتأثيرات على الأجنة والنساء الحوامل، والتسبب في التهابات لمرضى السكري، إلى جانب احتمالية تسببها في حرائق.