ناقد رياضي: سعود آل سويلم عاشق لـ الهلال

فجر الناقد الرياضي عبدالرحمن السماري مفاجأة حول سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السابق.
وقال عبدالرحمن السماري لـ قناة 24 الرياضية: سعود آل سويلم إنتاج نادي الهلال، الرجل عاشق للهلال، وكل ما قيل حول عشقه للنصر غير حقيقي.
وأضاف عبدالرحمن السماري: ما كان يحلم سعود آل سويلم بتطبيقه مع الهلال، نفذه مع النصر، وهو ما أدى إلى تتويجه بلقب الدوري في الموسم الماضي. وفق “المواطن”.
وتابع السماري: النصر نادٍ كبير ويحتاج إلى إدارة قوية وإدارة صفوان السويكت أرى أنها لن تستمر لفترة طويلة.
عبدالرحمن السماري : سعود ال سويلم هلالي #سوالف_رياضية #النصر #الهلال #الاتحاد #الاهلي #الشباب pic.twitter.com/PoxHmkwR9J
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 1, 2019