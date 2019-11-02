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اخبار رياضية > ناقد رياضي: سعود آل سويلم عاشق لـ الهلال
02/11/2019   5:34 م

ناقد رياضي: سعود آل سويلم عاشق لـ الهلال

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فجر الناقد الرياضي عبدالرحمن السماري مفاجأة حول سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السابق.

وقال عبدالرحمن السماري لـ قناة 24 الرياضية: سعود آل سويلم إنتاج نادي الهلال، الرجل عاشق للهلال، وكل ما قيل حول عشقه للنصر غير حقيقي.

وأضاف عبدالرحمن السماري: ما كان يحلم سعود آل سويلم بتطبيقه مع الهلال، نفذه مع النصر، وهو ما أدى إلى تتويجه بلقب الدوري في الموسم الماضي. وفق “المواطن”.

وتابع السماري: النصر نادٍ كبير ويحتاج إلى إدارة قوية وإدارة صفوان السويكت أرى أنها لن تستمر لفترة طويلة.

 

ناقد رياضي: سعود آل سويلم عاشق لـ الهلال

اخبار رياضية
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