شبح الهبوط يطارد أوراوا قبل «النهائي الآسيوي»

بات فريق أوراوا الياباني مهدداً بالبهوط إلى مصاف دوري الدرجة الأدنى في اليابان بعد أن تلقى خسارته الـ12 هذا الموسم في مسابقة الدوري، من أمام مضيفه كاشيما أنتلرز متصدر الترتيب وحامل لقب دوري أبطال آسيا الجمعة.
الخسارة التي تلقاها المتأهل إلى النهائي القاري، عززت من خطورة موقفه في دخول مرحلة الهبوط إذ جمع 35 نقطة من 31 مباراة في المركز التاسع، فيما يملك منافسيه فرصة لتجاوزه، إذ لعبت الأندية 29 مباراة بواقع مباراتين أقل، فيما يملك شونان بيلمير صاحب أول مراكز الهبوط 31 مع تبقي مباراتين في رصيده لم يخضها بعد.
وعلى رغم مسيرته المثالية في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، وصعوده إلى المباراة الختامية، إلا بطل آسيا 2017 يبدو في أسوأ حالاته دورياً، فهو لم يحقق سوى فوز واحد في آخر 10 مباريات لعبها، فيما تلقى 5 هزائم وتعادل في 4 مواجهات. وفق “أخبار 24”.