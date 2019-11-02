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اخبار رياضية > المريسل في رسالة لفهد بن نافل: مدربكم يحقق الهدف المطلوب حتى الأن.. إدعموه و لن تندمون !
02/11/2019   5:31 م

المريسل في رسالة لفهد بن نافل: مدربكم يحقق الهدف المطلوب حتى الأن.. إدعموه و لن تندمون !

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وجه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل رسالة إلى رئيس الهلال فهد بن نافل بعدم تغيير رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق بسبب عدم فوز الفريق في آخر 3 مباريات، بعد الخسارة أمام السد في نصف نهائي دوري الأبطال، وكذلك الخسارة أمام النصر في الدوري، والتعادل في الثواني القاتلة أمام الفتح 3-3 بالدوري.

وقال المريسل عبر حسابه الرسمي “تويتر” : قرار تغير المدرب خطير ، نصيحة إياك أن تفعل ذلك، فالمدرب القادم مهما كان لديه عذر أنه لم يشرف على الفريق و بالتالي، لو خسر البطولة الحلم و الوصول للعالمية سيكون معذور. وفق “المرصد”.

وتابع :نصيحة مدرب الفريق جيد و هو يحقق الهدف المطلوب حتى الأن ، إدعموه و لن تندمون.

 

المريسل في رسالة لفهد بن نافل: مدربكم يحقق الهدف المطلوب حتى الأن.. إدعموه و لن تندمون !

اخبار رياضية
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