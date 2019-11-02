المريسل في رسالة لفهد بن نافل: مدربكم يحقق الهدف المطلوب حتى الأن.. إدعموه و لن تندمون !

وجه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل رسالة إلى رئيس الهلال فهد بن نافل بعدم تغيير رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق بسبب عدم فوز الفريق في آخر 3 مباريات، بعد الخسارة أمام السد في نصف نهائي دوري الأبطال، وكذلك الخسارة أمام النصر في الدوري، والتعادل في الثواني القاتلة أمام الفتح 3-3 بالدوري.
وقال المريسل عبر حسابه الرسمي “تويتر” : قرار تغير المدرب خطير ، نصيحة إياك أن تفعل ذلك، فالمدرب القادم مهما كان لديه عذر أنه لم يشرف على الفريق و بالتالي، لو خسر البطولة الحلم و الوصول للعالمية سيكون معذور. وفق “المرصد”.
وتابع :نصيحة مدرب الفريق جيد و هو يحقق الهدف المطلوب حتى الأن ، إدعموه و لن تندمون.
قرار تغير المدرب خطير
نصيحة إياك ان تفعل ذلك
فالمدرب القادم مهما كان لديه عذر انه لم يشرف على الفريق و بالتالي لو خسر البطولة الحلم و الوصول للعالمية سيكون معذور
نصيحة مدرب الفريق جيد و هو يحقق الهدف المطلوب حتى الان
ادعموه و لن تندمون@Fahad_Alotaibi_
— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) November 1, 2019