الزوري: خسارتنا طبيعية بوجود هذا الحكم

أرجع عبدالله الزوري مدافع فريق الوحدة الأول لكرة القدم، خسارة فريقه أمام الرائد في الأسبوع التاسع من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى قرارات الروماني أوفيديو هاتيجان حكم المباراة الملعوبة لحساب المرحلة التاسعة.
وأضاف الزوري:« كيف لنا أن نحقق الانتصارات بوجود مثل هذا الحكم؟ هذه ليست المرة المرة الأولى التي نعاني منها بسبب قرارات تحكيمية، وبالتالي من الطبيعي أن تنقلب علينا الطاولة في إحدى مبارياتنا، الحكام ما زالو يرفعون من صعابنا في المباريات».
وتابع:«قدمنا أداء جيداً في المباراة، خصوصاً الشوط الثاني، ولكن لم نوفق بسبب حكم المباراة الذي تجاهل ركلة من أحد لاعبي الرائد في صدري، ولكنه لم يحرك ساكناً». وفق “الرياضية”.