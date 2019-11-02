بالفيديو.. “الكلباني” يرد على مغرّد شاهده يتوشح بشعار النصر

رد إمام جامع المحيسن بالرياض الشيخ عادل الكلباني على أحد المغردين الذي شاهده وهو متوشح بشعار النصر بأن ذلك ليس فيه تعصب، مبيناً أن الشخص إذا كان يشجع فريقاً معيناً ويتمنى هزيمة الفريق المنافس هذا لا يعد تعصباً.
وقال الكلباني من خلال برنامجه “مع الكلباني” على قناة “sbc”، إن التعصب هو تجاوز الحد وهو ما يحدث خلال المباراة أو بعدها من سبّ أو لعن لأحد اللاعبين في حال أضاع فرصة معينة.
#مع_الكلباني | الشيخ عادل الكلباني ردًا على أحد المغردين.. “شاهدت صورة لك ياشيخ عادل وأنت تتوشح بشعار #النصر، ماذا تسمي هذا؟”@abuabdelelah #كفى_تعصبًا_مع_الكلباني pic.twitter.com/As3lPUxqVa
— SBC channel (@SBC_Channel) November 1, 2019
وفق “أخبار 24”.