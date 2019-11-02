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اخبار رياضية > بالفيديو.. “الكلباني” يرد على مغرّد شاهده يتوشح بشعار النصر
02/11/2019   7:07 ص

بالفيديو.. “الكلباني” يرد على مغرّد شاهده يتوشح بشعار النصر

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رد إمام جامع المحيسن بالرياض الشيخ عادل الكلباني على أحد المغردين الذي شاهده وهو متوشح بشعار النصر بأن ذلك ليس فيه تعصب، مبيناً أن الشخص إذا كان يشجع فريقاً معيناً ويتمنى هزيمة الفريق المنافس هذا لا يعد تعصباً.

وقال الكلباني من خلال برنامجه “مع الكلباني” على قناة “sbc”، إن التعصب هو تجاوز الحد وهو ما يحدث خلال المباراة أو بعدها من سبّ أو لعن لأحد اللاعبين في حال أضاع فرصة معينة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الكلباني” يرد على مغرّد شاهده يتوشح بشعار النصر

اخبار رياضية
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