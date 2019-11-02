6 نصائح بسيطة لتحسين قوة الإبصار.. تعرّف عليها

قدم تقرير حديث عدة نصائح بسيطة يمكن من خلالها تحسين حالة العينين وقوة الإبصار.
وتضمنت النصائح الابتعاد عن التدخين بشكل نهائي وتناول وجبات صحية للحفاظ على البصر.
1- الإقلاع عن التدخين
نصح التقرير بالابتعاد عن التدخين كونه يؤثر بشكل سلبي على صحة العينين، كما أن المدخنين أكثر عُرضة للإصابة بإعتام عدسة العين أو الضمور البقعي.
2- مكملات غذائية
يمكن تناول بعض المكملات الغذائية لتحسين صحة العيون مثل فيتامينات A وE وC وB1 والزنك المعدني وأوميغا 3.
3- وجبات غذائية
الاعتماد على بعض الوجبات الغذائية المتنوعة يفيد العينين خاصةً الكبد والسلمون والتونة والفلفل الأحمر والبرتقال والبازلاء والفاصوليا واللحوم الحمراء والدجاج واللفت المطبوخ والسبانخ والجزر والبطاطا.
4ـ علاج الرؤية
اللجوء للتمارين في العلاج البصري وسيلة جيدة؛ لأنها تقوي العضلات الضعيفة وتساعد المخ على محاذاة المعلومات الواردة من خلال العينين. وفق “أخبار 24”.
5ـ أسلوب إدارة الإجهاد
يمكن الابتعاد عن إجهاد العينين من خلال تلافي السلبيات عبر التركيز بالبصر على جسم يبعد نحو 6 أمتار لمدة 20 ثانية في المرة الواحدة كل 20 دقيقة.
6ـ تمرين القلم الرصاص
يعتبر هذا التمرين من الوسائل الجيدة في تحسين حالة العينين؛ حيث تكون الطريقة من خلال الإمساك بقلم رصاص والتركيز على نقطة معينة، ومن ثم يتم تحريك القلم الرصاص قريباً وبعيداً بينما يظل النظر مركزاً على تلك النقطة.