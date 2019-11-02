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أخبار محلية > بالفيديو.. شاعر يعبّر عن معاناته من تأخر رحلة “ناس” بقصيدة.. والشركة تتفاعل معه
02/11/2019   7:04 ص

بالفيديو.. شاعر يعبّر عن معاناته من تأخر رحلة “ناس” بقصيدة.. والشركة تتفاعل معه

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تفاعلت شركة طيران “ناس” مع قصيدة عبّر فيها الشاعر “يحيى رياني” عن معاناته مع تأخر رحلته التي قطعها من الرياض إلى جازان.

وعبّر الشاعر رياني في القصيدة التي لقيت تفاعلاً كبيراً، عن غضبه من تأخر الرحلة؛ وتسببها في ضياع وقت كبير من ساعات إجازته التي كان يرغب في الاستمتاع بها مع أسرته.

بدوره قدم المتحدث باسم طيران “ناس” أحمد المسيند، اعتذاراً بطريقة خاصة للشاعر رياني وكل الركاب من خلال قصيدة أيضاً، واعداً بالتواصل معه وحل المشكلة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. شاعر يعبّر عن معاناته من تأخر رحلة “ناس” بقصيدة.. والشركة تتفاعل معه

أخبار محلية
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