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اخبار رياضية > بالصور.. #ناشئين_الشعلة يتعادل مع “الرائد” بهدفين ضمن منافسات دوري الدرجة الأولي للناشئين
01/11/2019   11:30 م

بالصور.. #ناشئين_الشعلة يتعادل مع “الرائد” بهدفين ضمن منافسات دوري الدرجة الأولي للناشئين

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انتهي لقاء فريق ناشئين الشعلة ونظيره فريق ناشئين الرائد بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما ضمن الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى لدرجة الناشئين .

 

بالصور.. #ناشئين_الشعلة يتعادل مع “الرائد” بهدفين ضمن منافسات دوري الدرجة الأولي للناشئين

اخبار رياضية
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